Der Bildungscampus Naumburg, auf dem einmal Jugendliche aus vier Schulen lernen sollen, nimmt schon sichtbar Gestalt an. Was sagt der Kreis, und was bedeutet das für das THW?

Erste Konturen des Bildungscampus Naumburg, im Vordergrund die Einrüstung für die Turnhalle, dahinter wird der Schulgebäudekomplex entstehen.

Naumburg. - Es mangelt nicht an Superlativen: größtes öffentliches Hochbauprojekt des Burgenlandkreises, größte Bildungsinvestition in dessen Geschichte, einzigartig, weil hier schulische Förderung, allgemeine Bildung und berufliche Orientierung an einem Ort vereint werden. Seit dem ersten Spatenstich im Juni jedenfalls drückt der Kreis als Bauherr des Bildungscampus Naumburg in der Schönburger Straße aufs Tempo; längst ragen für jedermann sichtbar schon einem Skelett gleich Gerüste und Schalungen für die Turnhalle in den Himmel. Und auch am Hauptkomplex geht es voran.