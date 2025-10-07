Trotz Abordnung zweier Lehrkräfte von anderen Schulen kann der Unterricht nicht abgedeckt werden.

Sangerhausen/MZ. - Mit einer Petition wegen des gravierenden Lehrermangels an der Grundschule in Allstedt hat sich die Vorsitzende des Allstedter Sozialausschusses Babett Mühlstädt jetzt an den Petitionsausschuss des Landtags gewandt. Mühlstädt ist selbst Mutter eines Zweitklässlers, der an der Schule unterrichtet wird – zusammen mit 158 weiteren Kindern. Ihre Beschwerde richtet sich gegen das Bildungsministerium und das Schulamt, die für die ausreichende Versorgung der Schulen mit qualifizierten Lehrkräften verantwortlich sind.