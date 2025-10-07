Gefragte Veranstaltungsreihe Angebot der Hochschule Anhalt: Seniorenkolleg startet in Köthen mit Besuch der Hochschulbibliothek
Das nächste Semester des Seniorenkollegs der Hochschule Anhalt in Köthen ist gestartet. Einige Senioren sind bereits seit Jahren dabei.
07.10.2025, 18:37
Köthen/MZ. - Bücher auflegen, erledigt. Einige Besucher sind verdutzt. Deshalb erklärt Mitarbeiter Sven Weinhauer, wie genau die Stapelverbuchung der Bibliothek funktioniert – eine Möglichkeit, wie Bücher hier ausgeliehen werden können.