Das nächste Semester des Seniorenkollegs der Hochschule Anhalt in Köthen ist gestartet. Einige Senioren sind bereits seit Jahren dabei.

Von Stefanie Greiner 07.10.2025, 18:37
Wie Bücher der Hochschulbibliothek ausgeliehen werden können, erklärt Mitarbeiter Sven Weinhauer (Mitte) den Besuchern.
Köthen/MZ. - Bücher auflegen, erledigt. Einige Besucher sind verdutzt. Deshalb erklärt Mitarbeiter Sven Weinhauer, wie genau die Stapelverbuchung der Bibliothek funktioniert – eine Möglichkeit, wie Bücher hier ausgeliehen werden können.