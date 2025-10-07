Rieders Ortsbürgermeister Norbert Küster bietet jede Woche Bürgersprechzeiten an. Einwohner des Ballenstedter Ortsteils haben aber gleich mehrfach Gelegenheit, ihre Anliegen vorzubringen.

Das Rathaus in Rieder ist die Adresse für Fragen und Hinweise: Hier finden die Sprechstunden des Ortsbürgermeisters und die Sitzungen des Ortschaftsrates statt.

Rieder/MZ. - Gibt es ein Problem in Rieder bei Ordnung und Sauberkeit, mit der Beschilderung oder anderen Dingen, dann landet das Thema auf dem Tisch von Ortsbürgermeister Norbert Küster. Zum einen in der Sprechzeit, die er jeden Dienstag im Rathaus anbietet, „oder auch persönlich, im Dorf. Man kennt sich, da regeln sich Sachen viel einfacher“, sagt er. Eine weitere Möglichkeit bieten die Einwohnerfragestunden in den öffentlichen Sitzungen des Ortschaftsrates. Diese Möglichkeit, Fragen zu stellen oder Anliegen vorzubringen, soll es auch weiterhin geben, darauf hat sich das Gremium verständigt.