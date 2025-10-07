18 Kindertagesstätten, drei Horte und zwei Grundschulen aus dem Süden Sachsen-Anhalts wurden am Dienstag in Halle für ihr besonderes Engagement im Bereich der MINT-Bildung ausgezeichnet.

Halle (Saale)/MZ/fk. - Experimentierfreude zahlt sich aus: 18 Kindertagesstätten, drei Horte und zwei Grundschulen aus dem Süden Sachsen-Anhalts wurden am Dienstag für ihr besonderes Engagement im Bereich der MINT-Bildung ausgezeichnet.

Aus Halle waren unter den Ausgezeichneten die Erste Kreativitätsschule Sachsen-Anhalt, der Hort „Albrecht Dürer“ sowie die Kindertagesstätte „Dorothea Erxleben“.

Ehrenplaketten und Urkunden der „Stiftung Kinder forschen“

Kerstin Kühne, Vizepräsidentin der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK), überreichte gemeinsam mit Holger Paech, Kinder- und Jugendbeauftragter des Landes Sachsen-Anhalt, die Ehrenplaketten und Urkunden der „Stiftung Kinder forschen“. Die prämierten Einrichtungen zeigten auf vorbildliche Weise, wie frühkindliche Bildung in den naturwissenschaftlichen und technischen Bereichen spielerisch und nachhaltig gefördert werden kann, heißt es in einer Mitteilung der IHK.

Von der IHK wurden die Kitas für ihr Engagement ausgezeichnet. (Foto: IHK Halle-Dessau / Uwe Köhn)

„Frühe MINT-Bildung legt das Fundament für die Zukunft unserer Gesellschaft. Die ausgezeichneten Einrichtungen zeigen eindrucksvoll, wie gemeinsames Experimentieren die Entwicklung der Jüngsten fördert. So können aus neugierigen Kindern forschende Entdecker der Zukunft werden“, sagte Kühne. Der Fachkräftemangel sei besonders im MINT-Bereich bereits deutlich zu spüren. Daher könne der Einsatz der zertifizierten Einrichtungen nicht hoch genug wertgeschätzt werden.

IHK-Vizepräsidentin: Wertvoller Beitrag zur individuellen Entwicklung

„Sie leisten nicht nur einen wertvollen Beitrag zur individuellen Entwicklung, sondern auch zur langfristigen Sicherung unseres Fachkräftenachwuchses und damit zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes“, erklärte Kühne.

IHK-Vizepräsidentin Kerstin Kühne würdigte die Bedeutung des Engagements in den Kitas. (Foto: IHK Halle-Dessau / Uwe Köhn)

Holger Paech ergänzte: „Von klein auf zeigen Kinder Neugier und Entdeckergeist. Die Preisträger fördern Forscherdrang, Kreativität und technisches Verständnis der Kinder in besonderem Maße. Dies verdient Würdigung. Wer früh die Welt versteht, kann sie morgen zum Besseren mitgestalten.“

Mittlerweile bereits rund 530 Workshops angeboten

Und er fügte hinzu: „Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik sind Schlüsselbereiche für die Zukunft unserer Gesellschaft, für die sich bereits Kinder begeistern. Mit dem jüngst aktualisierten Bildungsprogramm ‚Bildung: elementar‘ nimmt die frühkindliche Bildung zu MINT künftig mehr Raum im Alltag der Kindertageseinrichtungen ein.“

Mit der Auszeichnung erhalten die Einrichtungen über die IHK weiteren Zugang zu Fortbildungsangeboten der „Stiftung Kinder forschen“. Seit 2009 ist die IHK Halle-Dessau Netzwerkpartner und organisiert Workshops zu verschiedenen MINT-Themen und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Mittlerweile konnten so bereits rund 530 Workshops angeboten und etwa 6.500 pädagogische Fach- und Lehrkräfte aus 1.100 Kindereinrichtungen erreicht werden.