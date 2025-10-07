Das große Schlangestehen hat in Bernburg begonnen. Nicht nur das Nadelöhr über die Saale – die Annenstraße – ist voll gesperrt. Wie sich die Lage sogar noch weiter verschärft.

Großes Schlangestehen für Autofahrer in Bernburg - warum sich die Lage sogar noch verschärft

Bernburg/MZ. - Viel Nerven, Geduld und Zeit müssen Autofahrer in dieser Woche mitbringen, wenn sie in Bernburg unterwegs sind. Denn seit Dienstagmorgen geht nichts mehr auf Bernburgs Nadelöhr – der Annenstraße –, die samt Autobrücke über die Saale nun voll gesperrt ist. Nur Linienbusse und Rettungskräfte dürfen die Straße weiterhin befahren. Und das sorgte bereits am Dienstagmorgen für viel Frust bei so manchem Autofahrer, der die Umleitungsstrecke über die B6n/B185 über Dröbel nehmen musste. Dort staute sich bereits am Vormittag der Verkehr bis zur Kirche in Richtung Auffahrt zur B6n/B185. Es ging nur im Schneckentempo voran.