Wegen umfangreicher Arbeiten kommt es ab der kommenden Woche zu Vollsperrungen mitten in Quedlinburg. Wann es losgeht und was hier erfolgen soll.

Die Umleitungsschilder stehen bereits an den Straßenrändern bereit; in Quedlinburg gibt es wieder Arbeiten an Straßen.

Quedlinburg/MZ. - Die Umleitungsschilder sind bereits an den Straßenrändern aufgestellt: In der kommenden Woche beginnen mitten in Quedlinburg wieder umfangreiche Arbeiten an Hauptverkehrsstraßen.