Mit dieser hohen Geschwindigkeit wurde ein Raser auf der B187 in Mühlanger erwischt

Mühlanger. – Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt war ein Raser am Montag auf der B187 in Mühlanger (Landkreis Wittenberg) unterwegs, teilt die Polizei mit. Er bretterte mit 70 Kilometern pro Stunde durch eine 30er-Zone.

Nach Abzug der Toleranz könnten auf den Bleifuß ein Bußgeld in Höhe von mehr als 250 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot zukommen.

Kontrolliert hatte die Polizei an diesem Tag insgesamt 830 Fahrzeuge. Gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h haben Polizeiangaben zufolge 31 Verkehrsteilnehmer verstoßen.