„Fein“ steht für das Programm wie für die besondere Atmosphäre dieses Abends, nicht etwa dafür, dass hier nur „feine Leute“ eingelassen würden. Am Mittwoch, 8. Oktober, um 20.30 Uhr steigt die 12. Auflage unter dem Titel „Nachtmahr“. Wieso viel mehr gar nicht verraten wird.

So sieht ein Konzert im Puschkinhaus Halle aus.

Halle (Saale)/MZ. - Wer es einmal erlebt hat, wird wissen: Das „Feine Klubkonzert“ hat den Namen in der Tat. „Fein“ steht für das Programm wie für die besondere Atmosphäre dieses Abends, nicht etwa dafür, dass hier nur „feine Leute“ eingelassen würden. Ganz im Gegenteil: Bei diesen Konzerten, die etwas anders als andere ablaufen, ist jedermann herzlich willkommen.