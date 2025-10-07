weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Mekka für den Sport am Muldestausee: Aufbruch für den Wassersport - In Friedersdorf entsteht das Mitteldeutsche Wassersportzentrum

Mekka für den Sport am Muldestausee Aufbruch für den Wassersport - In Friedersdorf entsteht das Mitteldeutsche Wassersportzentrum

In Friedersdorf können die Kanuten des WSC frohlocken. Oberhalb des Stausees entsteht ein neues Trainings- und Wettkampfzentrum. Der Startschuss für den Neubau ist gefallen. Dabei ging es auch sportlich zu.

Von Uwe Lehmann 07.10.2025, 11:00
Mit dem symbolischen ersten Baggerbiss begann der Abriss des Sanitärtrakts des Wassersportclubs Friedersdorf. An dessen Stelle soll als erster Teil des Mitteldeutschen Wassersportzentrums ein Neubau entstehen.
Mit dem symbolischen ersten Baggerbiss begann der Abriss des Sanitärtrakts des Wassersportclubs Friedersdorf. An dessen Stelle soll als erster Teil des Mitteldeutschen Wassersportzentrums ein Neubau entstehen. Foto: WSC Friedersdorf

Friedersdorf/MZ. - Am Ufer des Muldestausees entsteht das Mitteldeutsche Wassersportzentrum. Den Startschuss dafür haben die Aktiven des Wassersportclubs Friedersdorf (WSC) am Sonntag zusammen mit Freunden, Unterstützern und Vertretern der Gemeinde Muldestausee samt Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) gegeben.