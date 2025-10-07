Mekka für den Sport am Muldestausee Aufbruch für den Wassersport - In Friedersdorf entsteht das Mitteldeutsche Wassersportzentrum

In Friedersdorf können die Kanuten des WSC frohlocken. Oberhalb des Stausees entsteht ein neues Trainings- und Wettkampfzentrum. Der Startschuss für den Neubau ist gefallen. Dabei ging es auch sportlich zu.