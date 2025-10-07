Mekka für den Sport am Muldestausee Aufbruch für den Wassersport - In Friedersdorf entsteht das Mitteldeutsche Wassersportzentrum
In Friedersdorf können die Kanuten des WSC frohlocken. Oberhalb des Stausees entsteht ein neues Trainings- und Wettkampfzentrum. Der Startschuss für den Neubau ist gefallen. Dabei ging es auch sportlich zu.
Friedersdorf/MZ. - Am Ufer des Muldestausees entsteht das Mitteldeutsche Wassersportzentrum. Den Startschuss dafür haben die Aktiven des Wassersportclubs Friedersdorf (WSC) am Sonntag zusammen mit Freunden, Unterstützern und Vertretern der Gemeinde Muldestausee samt Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) gegeben.