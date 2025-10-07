Aufgrund eines aktuellen Baustopps häufen sich in sozialen Medien die Gerüchte, dass der geplante Wohnpark in Hoym vor dem Aus stehe. Warum Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier die Bürger beruhigen kann.

Gerüchte in sozialen Medien: Steht der Wohnpark in Hoym wirklich vor dem Aus?

Die alte Sekundarschule in Hoym ist bereits entkernt. Dort soll ein Wohngebiet entstehen.

Hoym/MZ - Im Internet kursieren die Gerüchte. Seit Anfang Juli, heißt es in regionalen Facebook-Gruppen, sei nichts mehr auf dem Gelände der ehemaligen Sekundarschule von Hoym passiert. Es wird davon gesprochen, dass der Investor, der dort einen Wohnpark errichten möchte, pleite gegangen sei und Insolvenz angemeldet habe. Die Mauer soll durch einen Zaun ersetzt, ein neues Tor eingebaut und Baumaterial abgeholt worden sein. Das Projekt „Wohnpark“, so die Feststellung im Netz, sei damit wohl Geschichte.