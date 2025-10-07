Familie Pfau führt im Chemie- und Industriepark Zeitz ein Unternehmen im Bereich Feuerschutz und stattet Feuerwehren aus. Wie das Unternehmen seinen Geburtstag feierte.

Die Firma Feuerschutz Wilhelm im Industriepark feiert ihr 35-jähriges Bestehen. Es ist ein Familienbetrieb mit Karsten, Martina und Uwe Pfau.

Alttröglitz/MZ. - Pink leuchten die neuen Feuerwehrstiefel. „Sie sind in unserem Sortiment der absolute Renner bei den Frauen und seit es diese Stiefel gibt, sind mehr Frauen in die Feuerwehren eingetreten“, sagt Frank Weise von der Firma EWS Schuhfabrik aus Eisleben und zeigt seine Waren. Doch die Warenpräsentation steht am Donnerstag Tag nicht im Mittelpunkt. Er ist gekommen, um der Firma Feuerschutz Wilhelm im Chemiepark zum 35-jährigen Jubiläum zu gratulieren.