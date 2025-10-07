Dessau/MZ. - Das war knapp! Ein umgestürzter Baum ist in den vergangenen Tagen neben die sanierte Ruinenbrücke im Beckerbruch gestürzt. Die Brücke, einst künstlich als römische Ruine errichtet, symbolisiert die Vergänglichkeit der Zeit.

Erst im Jahr 2023 war sie aufwändig baulich gesichert und restauriert und dann wieder freigegeben worden. Der Wasserstand des Teiches, über den die Brücke führt, ist sehr niedrig, ein Teil des Teiches ist trockengefallen. Die Trockenheit sieht man auch an den Bäumen.