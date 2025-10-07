Hohenmölsener Sekundarschüler besuchen einen besonderen Friedhof auf Usedom. Wie sie die Reise bewerten und wie sie auf die aktuelle Sicherheitslage in Europa blicken.

Kriegsgräberpflege für ein „Nie Wieder“: Was Jugendliche von Ausflug mitnehmen

Hohenmölsener Sekundarschüler haben Gräber aus dem Zweiten Weltkrieg an der polnischen Grenze von Unkraut befreit und geharkt.

Hohenmölsen/Kamminke/MZ. - In der Bundesregierung und dem Bundestag wird derzeit über die Wiedereinführung des Wehrdienstes debattiert und darüber, ob dieser freiwillig oder verpflichtend sein soll. Fragt man Zehntklässler der Hohenmölsener Sekundarschule „Drei Türme“, ist der Tenor recht eindeutig.