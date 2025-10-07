Was passiert, wenn Brauerei und Imkerverein, IT-Firma und Schulgarten oder Logistiker und Lastenrad-Initiative plötzlich miteinander handeln? Ganz ohne Geld? Halle wagt beim neuen Klima-Marktplatz ein ungewöhnliches Experiment.

Matthias Nolte, Projektleiter bei der Freiwilligen Agentur in Halle, wird zum Klima-Marktplatz am 17. November in die Rolle des Maklers schlüpfen.

Halle (Saale)/MZ. - Was wäre, wenn diese Idee nicht nur Gedankenspiel bleibt, sondern noch am selben Abend zur verabredeten Kooperation wird? Genau darum geht es beim ersten „Marktplatz Gute Geschäfte – Klima und Umwelt“ in Halle, den die Freiwilligen-Agentur gemeinsam mit Stadt und Stadtwerken am 17. November, in der SWH Lernwerkstatt in der Dieselstraße 141 veranstaltet.