Cochlea-Implantate Zurück ins Leben: Wie Claudia Janusch trotz starker Schwerhörigkeit durchstartet
Claudia Janusch ist beinahe taub, kann aber dank Cochlea-Implantaten wieder hören. Die Ergotherapeutin bekam mehr zurück als allein ihr Gehör. Wie auch ihre Patienten von ihren Erfahrungen profitieren.
Aktualisiert: 07.10.2025, 07:52
Halle (Saale)/ MZ. - Claudia Janusch verliert seit rund zehn Jahren nach und nach ihr Gehör. Inzwischen leidet sie unter an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit. Trotz allem gibt sie nicht auf. Die 36-Jährige hat sich mithilfe von Cochlea-Implantaten ihr Leben wieder zurückerobert. Nun hat sie sogar den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.