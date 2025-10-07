Claudia Janusch ist beinahe taub, kann aber dank Cochlea-Implantaten wieder hören. Die Ergotherapeutin bekam mehr zurück als allein ihr Gehör. Wie auch ihre Patienten von ihren Erfahrungen profitieren.

Zurück ins Leben: Wie Claudia Janusch trotz starker Schwerhörigkeit durchstartet

Halle (Saale)/ MZ. - Claudia Janusch verliert seit rund zehn Jahren nach und nach ihr Gehör. Inzwischen leidet sie unter an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit. Trotz allem gibt sie nicht auf. Die 36-Jährige hat sich mithilfe von Cochlea-Implantaten ihr Leben wieder zurückerobert. Nun hat sie sogar den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.