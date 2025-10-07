Fehlende Flaggen zum Tag der deutschen Einheit am Köthener Rathaus haben bei Facebook für Spekulationen und viele gehässige Kommentare gesorgt. Die MZ hat nachgefragt bei der Stadtverwaltung.

Warum wehten am 3. Oktober keine Flaggen vorm Rathaus in Köthen? Diesen Grund nennt die Stadt

Köthen/MZ. - Der 3. Oktober ist in Deutschland seit 1990 ein arbeitsfreier Feiertag, der „Tag der Deutschen Einheit“. Vor öffentlichen Gebäuden wie Rathäusern, Gerichten und Hochschulen werden dann Fahnen gehisst. Aufmerksame Köthener haben registriert, dass vorm Rathaus am 3. Oktober keine Fahnen wehten. Das hat für Spekulationen gesorgt.