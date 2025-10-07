Ein Ex-SPD-Chef, der nichts zur aktuellen Politik sagen möchte, eine Ergotherapeutin, die mit ihren Patienten ganz besondere Erfahrungen teilen kann, eine Finanzfrage aus Halle, die auch das Bundesministerium beschäftigt: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Dienstag, 7. Oktober 2025, in Halle wichtig ist.

6.49 Uhr: Lars Eidinger gastiert mit Brechts „Hauspostille“ im halleschen Steintor.

Lars Eidinger (rechts) im Brecht-Look und Pianist Hans-Jörn Brandenburg bekamen minutenlangen Applaus und Standing Ovations. (Foto: Undine Freyberg)

Lesen Sie hier, was er dem Publikum übelnimmt und wie er die Rüge freundlich verpackt.

„Ich wähle sie, auch wenn sie Blödsinn machen“

6.28 Uhr: Der einstige Landeschef Rüdiger Fikentscher aus Halle hält der SPD weiterhin die Treue.

Zu tun ist immer: Landesverdienstordenträger Rüdiger Fikentscher sitzt an seinem Lieblingsplatz, dem Schreibtisch. (Foto: Steffen Schellhorn)

Für seine Verdienste in der Politik ist er jüngst mit dem Landesverdienstorden geehrt worden. Lesen Sie hier, warum er sich zur Politik dieser Tage nicht äußern möchte.

Eine ganz besondere Selbstständigkeit

6.16 Uhr: Claudia Janusch ist beinahe taub, kann aber dank Cochlea-Implantaten wieder hören. Die Ergotherapeutin bekam mehr zurück als allein ihr Gehör.

Claudia Janusch leidet unter starker Schwerhörigkeit. Durch Implantate kann sie nun wieder nahezu normal am Alltag teilnehmen und hat sich sogar als Ergotherapeutin selbstständig gemacht. (Foto: Isabell Sparfeld)

Hier erzählen wir Ihnen, wie auch ihre Patienten von ihren Erfahrungen profitieren.

Sozialkosten: Hilft der Bund, wenn es teurer wird?

5.57 Uhr: Bleibt die Stadt Halle auf den Mehrkosten für Sozialleistungen sitzen? Das Bundesfinanzministerium widerspricht.

Das Ministerium in Berlin: Bleibt die Hilfe für Städte wie Halle hinter der Kostenexplosion zurück? (Symbolfoto: dpa)

Die Kosten sind zwar gestiegen, aber der Bund sagt, er hilft bereits genug.