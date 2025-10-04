Für seine Verdienste in der Politik ist Rüdiger Fikentschter mit de Landesverdienstorden geehrt worden. Warum er sich zur Politik dieser Tage nicht äußern möchte.

„Wähle sie, auch wenn sie Blödsinn machen“: Einstiger Landeschef Rüdiger Fikentscher aus Halle hält der SPD die Treue

Zu tun ist immer: Landesverdienstordenträger Rüdiger Fikentscher an seinem Lieblingsplatz, dem Schreibtisch

Halle (Saale)/MZ. - Selbstverständlich stehen Willy Brandts gesammelte Schriften in der Bibliothek von Rüdiger Fikentscher. Das sei Ehrensache. Nicht weil er sie je komplett gelesen hat - oder dergleichen vorhätte. Zum Nachschlagen seien sie ihm wichtig und auch, weil sich der Hallenser der Sozialdemokratie nach wie vor eng verbunden fühlt.