Menschen in Halle „Wähle sie, auch wenn sie Blödsinn machen“: Einstiger Landeschef Rüdiger Fikentscher aus Halle hält der SPD die Treue
Für seine Verdienste in der Politik ist Rüdiger Fikentschter mit de Landesverdienstorden geehrt worden. Warum er sich zur Politik dieser Tage nicht äußern möchte.
04.10.2025, 10:00
Halle (Saale)/MZ. - Selbstverständlich stehen Willy Brandts gesammelte Schriften in der Bibliothek von Rüdiger Fikentscher. Das sei Ehrensache. Nicht weil er sie je komplett gelesen hat - oder dergleichen vorhätte. Zum Nachschlagen seien sie ihm wichtig und auch, weil sich der Hallenser der Sozialdemokratie nach wie vor eng verbunden fühlt.