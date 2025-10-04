Hunderte bunte Drachen erobern den Himmel über Aschersleben: Beim Drachenfest des Luftsportvereins Ostharz treffen sich Profis, Familien und Bastelfans.

Der Himmel über dem Ascherslebener Flugplatz ist fest in Drachenhand.

Aschersleben/MZ. - Hunderte Drachen schweben über dem Gelände des Luftsportvereins Ostharz. Fantasiewesen, Schlangen und andere kunstvolle Figuren tanzen im Wind, während die Besucher auf der Wiese den Blick nach oben richten. Am 3. Oktober verwandelt sich das Vereinsgelände am Rande der Stadt traditionell in einen Treffpunkt für alle, die ihre Drachen steigen lassen wollen.