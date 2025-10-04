Drachenfest in Aschersleben Himmel voller Drachen: Buntes Spektakel über dem Flugplatz Aschersleben
Hunderte bunte Drachen erobern den Himmel über Aschersleben: Beim Drachenfest des Luftsportvereins Ostharz treffen sich Profis, Familien und Bastelfans.
04.10.2025, 11:00
Aschersleben/MZ. - Hunderte Drachen schweben über dem Gelände des Luftsportvereins Ostharz. Fantasiewesen, Schlangen und andere kunstvolle Figuren tanzen im Wind, während die Besucher auf der Wiese den Blick nach oben richten. Am 3. Oktober verwandelt sich das Vereinsgelände am Rande der Stadt traditionell in einen Treffpunkt für alle, die ihre Drachen steigen lassen wollen.