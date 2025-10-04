Ausstellung zum Jubiläum Know-How in Beton gegossen - Vor 70 Jahren wurde in Dessau das Institut für Zement gegründet

Am 1. Oktober 1955 hat in der Dessauer Brauereistraße das Institut für Zement seine Arbeit aufgenommen. Was es für den Zementanlagenbau Dessau geleistet und warum das Ignorieren von Erkenntnissen viel Steuergeld gekostet hat.