  Ausstellung zum Jubiläum: Know-How in Beton gegossen - Vor 70 Jahren wurde in Dessau das Institut für Zement gegründet

Am 1. Oktober 1955 hat in der Dessauer Brauereistraße das Institut für Zement seine Arbeit aufgenommen. Was es für den Zementanlagenbau Dessau geleistet und warum das Ignorieren von Erkenntnissen viel Steuergeld gekostet hat.

Von Danny Gitter 04.10.2025, 12:00
Roland Bissot informiert in seiner ZAB-Ausstellung im Technikmuseum jetzt auch über das Institut für Zement.
Roland Bissot informiert in seiner ZAB-Ausstellung im Technikmuseum jetzt auch über das Institut für Zement. Foto: Danny Gitter

Dessau/MZ. - Wer im Technikmuseum „Hugo Junkers“ die Pfade jenseits der großen Ausstellungshalle erkundet, bekommt Einblick in ein weiteres wichtiges Kapitel Dessauer Industriegeschichte.