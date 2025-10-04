„10/23“ in der Wallstraße Mit Video: Handballstar eröffnet Café in Dessau - Kaffee-Fan Renars Uscins erfüllt seiner Mutter Aija einen Wunsch
Handball-Nationalspieler Renars Uscins hat bei der SG Kühnau das Handball-ABC erlernt, seine Familie wohnt noch immer in Dessau. Mutter Aija bekommt nun einen Wunsch erfüllt. Mitte Oktober öffnet das Café „10/23“ in der Dessauer Wallstraße. Wie es dazu kam.
Aktualisiert: 04.10.2025, 11:14
Dessau/MZ. - Handball-Nationalspieler und Junioren-Welthandballer Renars Uscins (23) kann nicht nur meisterlich mit dem Handball umgehen. Er hat auch ein Händchen für guten Kaffee. Überzeugen kann man sich in Kürze davon in der Dessauer Wallstraße 26.