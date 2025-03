Dessau/DPA/SID/MZ- - Grund zur Freude hatte am Freitag DHB-Nationalspieler Renars Uscins. Der 22 Jahre alte Torjäger von Handball-Erstligist TSVHannover-Burgdorf wurde als „2024 IHF Young Male World Player of the Year“ ausgezeichnet.

Uscins erhielt die zum zweiten Mal vergebene Auszeichnung des Weltverbandes auch aufgrund seiner Leistungen bei den Olympischen Spielen, wo er maßgeblich daran beteiligt war, das Deutschland Silber gewann. Der deutsche Nationalspieler setzte sich in der Abstimmung gegen den Portugiesen Francisco Costa und den kroatischen Torhüter Dominik Kuzmanovic vom VfL Gummersbach durch.

„Das ist eine sehr schöne Wertschätzung, die auch über Deutschland hinausgeht“, sagte Uscins, der im Februar bereits als Deutschlands Handballer des Jahres geehrt worden war.

Uscins hatte einst bei der SG Kühnau mit dem Handballspielen begonnen und war dann in der Jugend zum SC Magdeburg gewechselt. Vater Armands Uscins hatte viele Jahre als Kreisläufer beim Dessau-Roßlauer HV in der zweiten Liga gespielt. Derzeit ist er als A-Jugend-Trainer in Dessau aktiv.

Bei der Wahl zum Welt-Handballer behauptete sich Dänemarks Weltmeister Mathias Gidsel. Der 26-Jährige, der in der Bundesliga bei den Füchsen Berlin spielt, holte den Titel zumzweiten Mal in Folge.

Bei der Wahl wurden ausschließlich erbrachte Leistungen aus dem Jahr 2024 berücksichtigt. Die Fan-Abstimmung trug ein Drittel zum Gesamtergebnis bei. Die restlichen zwei Drittel teilten sich ein Komitee sowie die Nationaltrainer derer Teams, die bei den Olympischen Sommerspielen in Paris vertreten waren.