  Fahndung beendet: Elfjährige aus Halle vermisst: Kind wieder aufgetaucht

Seit Donnerstagabend wurde eine Elfjährige in Halle vermisst. Nun gab die Polizei Entwarnung.

Von DUR Aktualisiert: 04.10.2025, 10:06
Die Polizei suchte nach einem elfjährigen Mädchen aus Halle-Neustadt.
Die Polizei suchte nach einem elfjährigen Mädchen aus Halle-Neustadt. Symbolfoto: dpa

Halle (Saale). - Mit einer Öffentlichkeitsfahndung hat die Polizei ein seit dem 2. Oktober als vermisst gemeldetem Mädchen aus Halle gesucht.

Am späten Freitagabend konnten die Beamten schließlich Entwarnung geben: Das Kind sei gegen 19.40 Uhr auf einer Dienststelle in Halle-Neustadt erschienen und wurde an Sorgeberechtigte übergeben.