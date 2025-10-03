Seit Donnerstagabend wurde eine Elfjährige in Halle vermisst. Nun gab die Polizei Entwarnung.

Die Polizei suchte nach einem elfjährigen Mädchen aus Halle-Neustadt.

Halle (Saale). - Mit einer Öffentlichkeitsfahndung hat die Polizei ein seit dem 2. Oktober als vermisst gemeldetem Mädchen aus Halle gesucht.

Am späten Freitagabend konnten die Beamten schließlich Entwarnung geben: Das Kind sei gegen 19.40 Uhr auf einer Dienststelle in Halle-Neustadt erschienen und wurde an Sorgeberechtigte übergeben.