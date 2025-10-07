Weil sie im März Waren im Wert von 200 Euro aus einem Markt in der Dieselstraße in Halle gestohlen haben sollen, sucht die Polizei nach drei Männern. Jetzt hat sie dazu Bilder aus der Überwachungskamera veröffentlicht.

Wer sind die drei Männer aus dem Markt? (Fotos im Text)

Wegen Diebstahls in einem Einkaufsmarkt in der Dieselstraße in Halle sucht die Polizei nach drei Männern.

Halle (Saale)/MZ/fk. - Das Polizeirevier Halle (Saale) ermittelt gegen drei unbekannte Männer nach einem Diebstahlsdelikt. Jetzt hat es dazu Aufnahmen aus der Überwachungskamera veröffentlicht.

Diese beiden Männer werden wegen des Diebstahls gesucht. (Foto: Polizei Halle)

Die unbekannten Täter hätten, gemeinschaftlich handelnd, bereits am 6. März diesen Jahres gegen 18:40 Uhr aus einem Einkaufsmarkt im Bereich Dieselstraße in Halle Waren in einem Gesamtwert von 242,91 Euro, heißt es in der Polizeimeldung.

Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen konnten Bilder der unbekannten Täter aus der Filiale gesichert werden. Das Amtsgericht Halle (Saale) hat inzwischen die Veröffentlichung der gesicherten Fotos per Beschluss angeordnet.

Auch diesen Mann verdächtigt die Polizei, in dem Markt an der Dieselstraße gestohlen zu haben. (Foto: Polizei Halle)

Die Polizei sucht nach Personen, die Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort der unbekannten Täter machen können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 20 00 bei der Polizei in Halle zu melden.