Bitterfeld/MZ. - Beim Auffahren auf die A9 in Richtung München ist am Montag, 6. Oktober, an der Anschlussstelle Halle eine Renault-Fahrerin verunglückt.

Nach Angaben vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau war die 35-Jährige am Montag gegen 20.40 Uhr auf der B100 unterwegs und wollte dann auf die Autobahn fahren. In der Auffahrt kam die Frau aber nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und kam dann mit ihrem Fahrzeug im Graben neben der Fahrbahn zum Stehen.

Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum bracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von insgesamt 17.500 Euro.