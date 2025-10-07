Nachdem nahe des Wohngebietes Am Elsterhang in Zeitz eine Frau von einem Hund verletzt wurde, fehlt von dem Tier noch jede Spur. Tierschützer fordern aber Konsequenzen.

Immer mehr Angriffe in Zeitz: Was Tierschützer jetzt fordern.

Zeitz/MZ. - Die Stimmung am südwestlichen Stadtrand von Zeitz ist geteilt. Nachdem am vergangenen Mittwoch ein unbekannter Hund eine Frau gebissen und schwer verletzt hat (die MZ berichtete), ist ein Teil der Menschen im Wohngebiet Am Elsterhang/Forststraße besorgt, andere gehen ohne Scheu vor die Tür. Der Hund, so bestätigte am Montag ein Sprecher des Polizeireviers Burgenlandkreis, ist nach wie vor unbekannt.