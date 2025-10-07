weather spruehregen
Was die Schüler, Lehrer, Eltern und der Förderverein anlässlich des Schuljubiläums im kommenden Jahr gemeinsam planen.

Von Helga Koch Aktualisiert: 07.10.2025, 08:52
Blick auf die Grundschule in Hayn.
Blick auf die Grundschule in Hayn. Foto: Maik Schumann

Hayn/MZ. - Im April gegründet und im Juni ins Vereinsregister eingetragen, hat der Förderverein der Harzschule in Hayn (Mansfeld-Südharz) eine Menge vor. „Als Verein haben wir doch ganz andere Möglichkeiten, die Schule und ihre Projekte zu unterstützen“, sagt der Vorsitzende, Hayns Ortsbürgermeister Ingolf Jänicke (Pro Hayn).