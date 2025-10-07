Steve Gottstein hat eine Foto-Serie bei den International Photographic Qualifications eingereicht - mit großem Erfolg. Was das für den Profi-Fotografen bedeutet und was seine Kunden davon haben.

Halloren im Porträt: Wie ein Fotograf aus Halle ein begehrtes Zertifikat erhalten hat

Der hallesche Fotograf Steve Gottstein hat für eine hallesche Bilderserie ein begehrtes internationales Zertifikat erhalten.

Halle (Saale)/MZ. - Bei Fotografen in aller Welt ist dieses Zertifikat äußerst begehrt: Steve Gottstein, der in Halle ein Fotostudio mit zwei Standorten betreibt, hat sich bei den International Photographic Qualifications (IPQ) darum beworben und dafür eine Serie mit einem typisch halleschen Motiv eingereicht. Mit durchschlagendem Erfolg: Gottstein darf jetzt den Titel International Photographer of High Quality tragen.