  4. Medikamente in der Schwangerschaft: Löst Paracetamol Autismus aus? Uniklinik Halle ist empört über Aussagen von US-Präsident

Paracetamol während der Schwangerschaft verursacht Autismus – das behauptet US-Präsident Donald Trump. Die Uniklinik Halle kritisiert: Damit werden Frauen verunsichert.

Von Lisa Garn 07.10.2025, 14:00
Halle/MZ. - Paracetamol ist eines der am häufigsten eingesetzten Schmerz- und Fiebermittel. Doch US-Präsident Donald Trump hat nun die Einnahme in der Schwangerschaft mit Autismus in Verbindung gebracht. Der Grund: Studien, die einen Zusammenhang zwischen Paracetamol und einem erhöhten Autismus-Risiko bei Kindern nahelegen. Mediziner auch in Sachsen-Anhalt reagieren mit scharfer Kritik. Doch wie sicher ist Paracetamol?