In Staßfurt ist an Müllcontainern ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen auf ein Mehrfamilienhaus über.

In Staßfurt ist ein Mülltonnenbrand auf ein Mehrfamilienhaus übergegriffen.

Staßfurt. – Am frühen Dienstagmorgen ist es zum Brand eines Mehrfamilienhauses im Athenslebener Weg in Staßfurt gekommen, teilt die Polizei mit.

Demnach war das Feuer offenbar an den Müllcontainern in der Nähe einer Garage direkt neben dem Haus ausgebrochen. Die Flammen hätten sich dann über das Dach der Garage ausgeweitet und seien auf die Fassade des Mehrfamilienhauses übergegriffen, so die Polizei zu dem Brand.

Der Schaden des Feuers werde auf 5.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.