Polizei sucht Ladendieb Kosmetik aus Rossmann in Staßfurt gestohlen: Wer kennt diesen Mann? (Fotos im Text)
Die Polizei sucht nach einem Ladendieb, der Kosmetikartikel aus einer Rossmann-Filiale in Staßfurt gestohlen hat. Dazu wurden jetzt Fotos des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.
Aktualisiert: 07.10.2025, 15:33
Staßfurt. – Bereits am 26. Mai 2025 hat ein bislang unbekannter Mann versucht, in einer Rossmann-Filiale in Staßfurt Waren im Wert von 45 Euro zu stehlen, teilt die Polizei mit.
Demnach hatte der Mann Kosmetikartikel in seinen Taschen verstaut und anschließend die Drogerie verlassen, ohne zu bezahlen.
(Foto: Polizei)
(Foto: Polizei)
Wer kennt den Mann? Hinweise nimmt die Polizei des Salzlandkreises unter der Telefonnummer 03471/37 90 entgegen.