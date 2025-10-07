Nach einer Niederlage gegen den TSV Bargteheide Bees haben die Basketballer der Aschersleben Tigers am Wochenende einen Sieg gegen die Freibeuter Berlin einfahren können. Sie gehören damit weiter zur Spitzengruppe in der 1. Regionalliga Nord.

Nach Niederlage gegen Bargteheide: Aschersleben Tigers holen Sieg gegen die Freibeuter Berlin

Die Tigers vom BC Aschersleben, hier mit Matthias Fichtner (beim Wurf), gewannen auch das zweite Heimspiel gegen die Freibeuter Berlin.

Aschersleben/MZ - Die Tigers zählen auch nach vier Spieltagen weiterhin zur Spitzengruppe in der 1. Regionalliga Nord. Die Basketballer aus Aschersleben sammelten am Sonntag die Punkte fünf und sechs ein. Zuvor gab es die erste Niederlage.