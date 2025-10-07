Der Riebeckplatz und sein Umfeld zählen zu den gefährlichsten Ecken in Halle. Seit einem Jahr hat die Polizei ihren Kampf gegen Kriminelle hier verstärkt - das scheint Wirkung zu zeigen.

Polizei erzielt Erfolg gegen Drogenszene am Maritim in Halle - kommt Polizeiwache ins Rondell?

Am ehemaligen Maritim-Hotel blühte über Jahre der Drogenhandel. Ist die Kehrtwende jetzt geschafft?

Halle (Saale)/MZ. - Das trübe Oktoberwetter macht das ehemalige Maritim-Hotel und sein Umfeld noch grauer und düsterer, als es ohnehin schon ist. Im Fußgänger-Tunnel vom benachbarten HWG-Hochhaus zum Riebeckplatz zünden Jugendliche rote Bengalos - eine Frau, die hier lang will, macht kehrt. Riebeckplatz und Maritim-Umfeld gelten als Kriminalitätsschwerpunkt und Halles Drogenumschlagplatz Nummer eins. Doch aktuelle Zahlen der Polizei zeigen: Hier verändert sich etwas.