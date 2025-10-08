Streitkräfte der DDR Ehemalige NVA-Soldaten als Reservisten zur Bundeswehr? Dessau-Roßlauer Militärkenner üben heftige Kritik
Aus der Bundespolitik kommt der Vorschlag, ehemalige Soldaten der NVA als Reservisten in die Bundeswehr einzubinden. Was Dessau-Roßlaus Militärangehörige und -kenner davon halten.
08.10.2025, 11:00
Dessau-Roßlau/MZ - Der Vorstoß aus der Bundespolitik, ehemalige NVA-Soldaten als Reservisten in die Bundeswehr einzubinden, ist von Militärangehörigen und -kennern aus Dessau-Roßlau teils heftig kritisiert worden.