  4. Streitkräfte der DDR: Ehemalige NVA-Soldaten als Reservisten zur Bundeswehr? Dessau-Roßlauer Militärkenner üben heftige Kritik

Aus der Bundespolitik kommt der Vorschlag, ehemalige Soldaten der NVA als Reservisten in die Bundeswehr einzubinden. Was Dessau-Roßlaus Militärangehörige und -kenner davon halten.

Von Robert Horvath 08.10.2025, 11:00
NVA-Soldaten leisten 1984 am Dessauer Stadtpark feierlich den Schwur auf die Truppenfahne.
NVA-Soldaten leisten 1984 am Dessauer Stadtpark feierlich den Schwur auf die Truppenfahne. (Foto: Stadtarchiv Dessau-Roßlau)

Dessau-Roßlau/MZ - Der Vorstoß aus der Bundespolitik, ehemalige NVA-Soldaten als Reservisten in die Bundeswehr einzubinden, ist von Militärangehörigen und -kennern aus Dessau-Roßlau teils heftig kritisiert worden.