Wittenberg/MZ. - Aller guten Dinge sind drei, sagt das Sprichwort. Doch bei Hans-Jürgen Müller aus Kleinwittenberg ist das etwas anders. Er hat bereits sein viertes Buch in der Mache. Das verrät er gleich am Anfang des Gesprächs. Denn sein drittes Werk „In the army now – Mein Leben in der NVA“ ist gerade erschienen.