  4. Bildungscampus Naumburg: Bauarbeiten für Schul-Neubau im Plan

Bildungscampus Tempo auf Naumburgs Megabaustelle

Der Bildungscampus Naumburg, auf dem einmal Jugendliche aus vier Schulen lernen sollen, nimmt schon sichtbar Gestalt an. Was sagt der Kreis, und was bedeutet das für das THW?

Von Michael Heise Aktualisiert: 08.10.2025, 13:22
Erste Konturen des Bildungscampus Naumburg, im Vordergrund die Einrüstung für die Turnhalle, dahinter wird der Schulgebäudekomplex entstehen.
Erste Konturen des Bildungscampus Naumburg, im Vordergrund die Einrüstung für die Turnhalle, dahinter wird der Schulgebäudekomplex entstehen. (Foto: Burgenlandkreis)

Naumburg. - Es mangelt nicht an Superlativen: größtes öffentliches Hochbauprojekt des Burgenlandkreises, größte Bildungsinvestition in dessen Geschichte, einzigartig, weil hier schulische Förderung, allgemeine Bildung und berufliche Orientierung an einem Ort vereint werden.