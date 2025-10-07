Bildungscampus Tempo auf Naumburgs Megabaustelle
Der Bildungscampus Naumburg, auf dem einmal Jugendliche aus vier Schulen lernen sollen, nimmt schon sichtbar Gestalt an. Was sagt der Kreis, und was bedeutet das für das THW?
Aktualisiert: 08.10.2025, 13:22
Naumburg. - Es mangelt nicht an Superlativen: größtes öffentliches Hochbauprojekt des Burgenlandkreises, größte Bildungsinvestition in dessen Geschichte, einzigartig, weil hier schulische Förderung, allgemeine Bildung und berufliche Orientierung an einem Ort vereint werden.