Bürgermeisterwahl in Hettstedt Wie Kandidatin Steffi Rieger „neues, modernes Denken“ nach Hettstedt bringen will
Wahl: Steffi Rieger tritt als Parteilose bei der Bürgermeisterwahl am 26. Oktober an. Die 53-Jährige sorgte bereits für Schlagzeilen im Wahlkampf. Welche Ziele sie für die Stadt hat.
08.10.2025, 14:53
Hettstedt/MZ. - „Der Wahlkampf, der war schwierig, der war schwer“, sagt Steffi Rieger über ihre Kandidatur für das Bürgermeisteramt in Hettstedt. Und ergänzt: „Ich habe mir diesbezüglich nichts vorzuwerfen und bin mir selber treugeblieben.“