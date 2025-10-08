weather spruehregen
  4. Bürgermeisterwahl in Hettstedt: Wie Kandidatin Steffi Rieger „neues, modernes Denken“ nach Hettstedt bringen will

Von Tina Edler 08.10.2025, 14:53
Steffi Rieger tritt als Parteilose bei der Bürgermeisterwahl in Hettstedt am 26. Oktober an. Vom Molmeckturm aus, den die 53-Jährige für ihr Fotomotiv gewählt hat, habe sie einen guten Blick über die Stadt, für die sie viele Ideen hat.
Hettstedt/MZ. - „Der Wahlkampf, der war schwierig, der war schwer“, sagt Steffi Rieger über ihre Kandidatur für das Bürgermeisteramt in Hettstedt. Und ergänzt: „Ich habe mir diesbezüglich nichts vorzuwerfen und bin mir selber treugeblieben.“