Steffi Rieger tritt als Parteilose bei der Bürgermeisterwahl in Hettstedt am 26. Oktober an. Vom Molmeckturm aus, den die 53-Jährige für ihr Fotomotiv gewählt hat, habe sie einen guten Blick über die Stadt, für die sie viele Ideen hat.

(Foto: Tina Edler)