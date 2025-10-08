Der Münchener Eigentümer will ins Naumburger Citykaufhaus investieren. Welcher Freizeitspaß vielleicht kommt und welche zwei Geschäfte hingegen verschwinden. Zudem: Das passiert mit der Stadtbibliothek.

Die Rollläden des Bäckers und Fleischers sind im Naumburger Citykaufhaus derzeit geschlossen. Nebenan wird der „Netto“ erweitert.

Naumburg. - Leerstand, bauliche Notwendigkeiten und ein höchstens mittelmäßiger Ruf in Naumburg: Claus Czaika, der Besitzer des Citykaufhauses in der Naumburger Salzstraße, könnte das Objekt links liegen lassen, zumal er in München wohnt und nicht mehr der Jüngste ist. Aber denkste! Czaika will investieren und das Kaufhaus zu neuer Blüte bringen.