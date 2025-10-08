Weißandt-Gölzau/MZ. - In Weißandt-Gölzau im Landkreis Anhalt-Bitterfeld haben unbekannte Täter die Begrenzungsmauer eines Firmengeländes in der Raffineriestraße zertrümmert und sich so Zugang zum Grundstück verschafft. Sie stahlen mehrere dort gelagerte Kabelrollen im Wert von etwa 9.000 Euro.

Der Spurenlage nach muss nach Angaben der Ermittler ein größeres Fahrzeug zum Abtransport des Diebesgutes genutzt worden sein. Die Kriminalpolizei war vor Ort im Einsatz. Die Täter müssen zwischen Dienstag und Mittwoch, 7. und 8. Oktober, eingedrungen sein.