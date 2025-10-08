Nach Umbauarbeiten im Auftrag der Stadt hat das ehemalige „Saroya“ inzwischen einen neuen Stromanschluss. Weitere Arbeiten übernimmt der neue Pächter, der hier eine neue Gaststätte eröffnen will.

Weissandt-Gölzau/MZ/dho. - In der ehemaligen indischen Gaststätte „Saroya“ in Weißandt-Gölzau gehen die Umbauarbeiten voran. Wie Bürgermeister Thomas Schneider in der Stadtratssitzung vergangene Woche informierte, gebe es inzwischen einen neuen Stromhausanschluss. „Die Arbeiten an allen von uns beauftragten Gewerken befinden sich in der Endphase.“

Die Stadt ist Eigentümerin des Gebäudes, in dem sich auch ein Teil der Verwaltungsbüros befindet. Der neue Pächter werde anschließend Maler-, Fliesen- und Fußbodenarbeiten übernehmen. Nach MZ-Informationen soll an der Hauptstraße ein griechisches Lokal eröffnen.