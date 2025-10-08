Die große E-Lok gehört zu einer Reihe von technischem Gerät, das in Bitterfeld an die Förderung von Braunkohle erinnert. Jetzt wurde sie erneut von Unbekannten heimgesucht und beschädigt.

Die 100-Tonnen-E-Lok ist das Highlight der Bergbauausstellung an der Goitzsche. Harry Schwarz (l.) und Rolf Kriebel haben sie immer im Blick.

Bitterfeld/MZ. - Ein abgetretenes Armbrett, eine eingeschlagene Scheibe: Die Liste der Schäden an der 100-Tonnen-E-Lok, die in Nachbarschaft der Biermannschen Villa am Bitterfelder Goitzscheufer steht, ist nicht lang. Auch die von der Polizei nach dem Vorfall am 30. September erfasste Schadenssumme in Höhe von 300 Euro nimmt sich eher bescheiden aus. Für Rolf Kriebel und Harry Schwarz geht es aber um mehr.