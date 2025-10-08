Ein Modell trifft sein Vorbild: In Staßfurt begegnet die legendäre Dampflok „01 005“ ihrem detailgetreuen Miniatur-Nachbau. Für Modellbauer Dieter Zimmermann aus dem Harz geht damit ein Lebenstraum in Erfüllung.

1.278 Teile, 725 Schrauben – und ein Traum wird wahr: Modellbauer aus dem Harz trifft Dampflok-Legende (mit Fotogalerie)

Den besonderen Moment hält Dieter Zimmermann im Foto fest: Sein Modell der „01 005“ steht auf dem Original, der Dampflok-Legende.

Landkreis Harz/MZ. - Vorsichtig entfernt Dieter Zimmermann die Schaumstoffpolsterung aus der Holzkiste. „Die Lok müssen wir mit den Schienen nehmen“, sagt er. Wenig später erfüllt sich für den begeisterten Modelleisenbahner aus Halberstadt ein Traum: Das von ihm gebaute Modell der Dampflok-Legende „01 005“ trifft auf ihr Original.