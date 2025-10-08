Die Seelandschule in Nachterstedt hat Anfang der Woche zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Dabei gab es für angehende Fünftklässler und ihre Familien einiges zu entdecken.

Tamara (links) und Sophia wollen beim Tag der offenen Tür an der Seelandschule herausfinden, ob Gummibären sauer oder basisch sind.

Nachterstedt/MZ - Helfende Hände, sichere Orte, Bildung und Antworten, Zeit für sich, Regeln und Grenzen, Spaß und Lachen. Der kleine Film über die Rechte und Bedürfnisse eines Kindes, den die Seelandschüler gemeinsam mit ihrer Lehrerin Jana Dießner-Kießling abgedreht haben, feiert am Montagabend seine Premiere. Doch die Vorführung ist nur eines von vielen Angeboten, die sich angehende Fünftklässler und deren Familien an diesem Tag anschauen können. Denn da hat die Seelandschule in Nachterstedt ihre Türen weit geöffnet.