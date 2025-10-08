Viele Ammendorfer hoffen seit Jahren auf die Weiterführung der Europachaussee, um die Straßen in dem Stadtteil zu entlasten. Eine Lösung dafür lässt auf sich warten. Das sagt die Stadt.

So steht es um die Pläne zur Verlängerung der Europachaussee in den Süden von Halle

Die Verlängerung der Europachaussee ist weiter in Planung.

Halle (Saale)/MZ. - Seit Jahren gibt es in Halle Pläne zu einer Weiterführung der viel befahrenen Europachaussee nach Ammendorf. Die Straße verbindet schon jetzt den halleschen Osten mit dem Süden und erspart den Autofahrern zahlreiche Ampeln auf der Alternativroute durch die Stadt. Bei einem Anliegertreffen der Stadt mit Gewerbetreibenden aus Ammendorf, Radewell und Osendorf wurde der aktuelle Stand der Pläne erläutert.