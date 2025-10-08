Ein liebevoll gedeckter Frühstückstisch, Gespräche und neue Begegnungen: Mit der „Frühstückszeit“ startet in Quedlinburg ein neues Angebot für alle Generationen. Stadt und VHS-Bildungswerk laden künftig regelmäßig ein – für Austausch, Teilhabe und ein gutes Miteinander.

Das Interesse am neuen Begegnungsangebot „Frühstückszeit“ in Quedlinburg war groß.

Quedlinburg/MZ. - Die große U-förmige Tafel ist liebevoll gedeckt und geschmückt, alles ist vorbereitet für die Gäste, die am Dienstagmorgen, 7. Oktober, nach und nach beim VHS-Bildungswerk im Rambergweg in Quedlinburg eintreffen – zur Premiere für ein neues Begegnungsangebot: Erstmals haben die Stadt Quedlinburg und das VHS-Bildungswerk zur „Frühstückszeit“ eingeladen. Diese soll Menschen aller Generationen – Senioren, Alleinstehenden, jungen Familien, allen Interessierten – ein Zusammenkommen und den Austausch ermöglichen.