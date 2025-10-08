Weißenfels/MZ - Gegen eine 36-jährige Frau, die in Weißenfels mit ihrem Kinderwagen ein geparktes Auto beschädigt haben soll, ermittelt jetzt die Polizei wegen Unfallflucht. Wie das Revier Burgenlandkreis mitteilte, hatte ein Zeuge die Frau am Mittwochvormittag beobachtet, wie diese in der Hirsemannstraße mit dem Kinderwagen gegen den Pkw gestoßen und anschließend einfach weitergelaufen war. Herbeigeeilte Beamte nahmen die Schäden an dem Auto auf und konnten die Frau noch in der Nähe stellen.