Die kleine Tochter von Antonia Bannert hat es eilig auf die Welt zu kommen. Die Mutter bringt ihr Kind nachts um 3 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses zur Welt und hat dort Hilfe vermisst. Was das Dessauer Klinikum zu dem Ereignis sagt.

„Mutti, Du musst sie auffangen“ - Mutter erlebt Sturzgeburt auf dem Parkdeck vor dem Dessauer Klinikum

Das Dessauer Klinikum bei Nacht. Der Bereich vor den Eingängen wird nicht mit Kameras überwacht.

Dessau/MZ. - Leni-Sophia macht das Glück für Antonia Bannert perfekt. Ihre jüngste Tochter kam am 16. September auf die Welt. Aber die Umstände der Geburt lassen die Mutter noch immer fassungslos zurück. Denn die Kleine kam nicht wie geplant im Kreißsaal, sondern vor dem Städtischen Klinikum in Dessau auf die Welt.