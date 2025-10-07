Brüder aus dem Coswiger Ortsteil Cobbelsdorf führen gemeinsam eine erfolgreiche Kfz- und Tuningwerkstatt. Wie aus dem „Autohaus Struck“ immer mehr „Dizzy Visions“ geworden ist.

Tuning-Profis aus Cobbelsdorf - Wie aus einem Hobby „Dizzy Visions“ wird

Die Brüder Maik (li.) und Matthias Struck mit zwei ihrer Tuning-Kreationen: Zusammen haben sie eine Werkstatt im Coswiger Ortsteil Cobbelsdorf.

Cobbelsdorf/MZ. - Als Vater Uwe Struck 1990 in Cobbelsdorf in der Lindenstraße eine Kfz-Werkstatt eröffnet, nennt er diese „Autohaus Struck“. Matthias und Maik Struck sind damals gerade mal zwölf und zehn Jahre alt. „Wir sind ja so groß geworden“, erinnert sich Matthias, „Vater hat schon zu DDR-Zeiten am Trabi geschraubt.“