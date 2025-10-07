weather spruehregen
  Tuning-Werkstatt mit Kunden aus Berlin und Leipzig

Brüder aus dem Coswiger Ortsteil Cobbelsdorf führen gemeinsam eine erfolgreiche Kfz- und Tuningwerkstatt. Wie aus dem „Autohaus Struck“ immer mehr „Dizzy Visions“ geworden ist.

Von Andreas Hübner Aktualisiert: 08.10.2025, 14:11
Die Brüder Maik (li.) und Matthias Struck mit zwei ihrer Tuning-Kreationen: Zusammen haben sie eine Werkstatt im Coswiger Ortsteil Cobbelsdorf. 
Die Brüder Maik (li.) und Matthias Struck mit zwei ihrer Tuning-Kreationen: Zusammen haben sie eine Werkstatt im Coswiger Ortsteil Cobbelsdorf.  (Foto: Andreas Hübner)

Cobbelsdorf/MZ. - Als Vater Uwe Struck 1990 in Cobbelsdorf in der Lindenstraße eine Kfz-Werkstatt eröffnet, nennt er diese „Autohaus Struck“. Matthias und Maik Struck sind damals gerade mal zwölf und zehn Jahre alt. „Wir sind ja so groß geworden“, erinnert sich Matthias, „Vater hat schon zu DDR-Zeiten am Trabi geschraubt.“