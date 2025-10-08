In einem Heizungsraum auf einem Privatgrundstück in Eckartsberga kam zu einem Brand. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Sachschaden durch Rauch und Ruß ist indes hoch.

Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Mittwoch zu einem Privatgrundstück im Eckartsbergaer Burgweg ausrücken.

Eckartsberga/hbo - In der Nacht zum Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei gegen 1.15 Uhr nach Eckartsberga gerufen. Auf einem Privatgrundstück im Burgweg war ein Feuer ausgebrochen. Der Brand entwickelte sich laut ersten Ermittlungen in einem Heizungsraum. Dank effizienter Löscharbeiten konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden, teilt die Polizei mit.

Durch Rauch- und Rußentwicklung wurde jedoch eine darüberliegende Wohnung in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die ersten Schätzungen zum entstandenen Sachschaden liegen im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.